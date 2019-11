View this post on Instagram

H Albania pernaei diskoles stigmes kai oloi mazi boroume na voithisume olous aftous tus anthrwpous pou mas exun anagki . Kai an kati mou emathe h Ellada ola afta ta xronia pou zw edw einai oti sta diskola prepei na eimaste ekei . Sto bio mou tha vrite link na kanete donate kai na voithisete osous to exun anagki . Pame na diksume oloi mazi tn pragmatiko mas eafto . #Greececaresforalbania https://gogetfunding.com/greece-cares-for-albania/