Όταν ένα ζευγάρι λεσβιών προσκάλεσε την Έλεν Ντε Τζένερις στο γάμο τους επειδή κάποιοι συγγενείς τους δεν θα πήγαιναν, η διάσημη παρουσιάστρια αποφάσισε να τους κάνει έκπληξη καλώντας τις στην εκπομπή της.

«Γεια σου Κρίσι Τέιγκεν και Έλεν Ντε Τζένερις!! Οι γονείς μου δεν σκοπεύουν να έρθουν στο γάμο μου επειδή δεν τους αρέσει που είμαι γκέι!», έγραψε η Κέιτ Όστιν στις 5 Νοεμβρίου σε μήνυμά της στο Twitter, που έκτοτε έχει γίνει viral μετρώντας 178.000 likes και 25.000 retweets. «Θέλω κάποιον να με συνοδεύσει στην εκκλησία και κάποιον άλλο για τον χορό "πατέρα/κόρης". Σας παρακαλώ ελάτε, η αρραβωνιαστικιά μου κι εγώ θα κλάψουμε», πρόσθεσε.

Το ποστ συνοδευόταν από μια φωτογραφία της Κέιτ να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφό της, Σάρα Σουλσέντι, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

hi @chrissyteigen & @TheEllenShow!! my parents aren’t going to attend my wedding because they don’t like that i’m gay! i need someone to walk me down the aisle and someone else for a “father/daughter” dance. plz come, my fiancée and i would cry 💕 #shootingmyshot pic.twitter.com/DGcH2KQq5f