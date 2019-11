Η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε σε διαγωνισμό καραόκε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Courage», αφήνοντας έκπληκτους τους φανς της που την είδαν ξαφνικά στην σκηνή.

Θαυμαστής της 51χρονης τραγουδίστριας που βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Lips Drag Queen Show Palace Restaurant and Bar της Νέας Υόρκης είπε στο Entertainment Tonight πως στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος δέκα άτομα και μετά το τελευταίο τραγούδι, ανέβηκε στη σκηνή η Σελίν Ντιόν.

Οι καλεσμένοι στην εκδήλωση δεν είχαν ιδέα πως η τραγουδίστρια θα ερχόταν στο πάρτι, αλλά όχι μόνο εμφανίστηκε αλλά κάθισε επίσης αρκετή ώρα, βγάζοντας μαζί τους φωτογραφίες. «Η Σελίν μίλησε λιγάκι και μετά έφυγε, αλλά πολύ σύντομα επέστρεψε λέγοντας πως δεν μπορεί να φύγει χωρίς να μας δώσει κάτι», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας πως η ίδια τραγούδησε το «Flying On My Own».

Celine participated of the @ColumbiaRecords karaoke and listening party in NY last night #celinedion #couragealbum pic.twitter.com/5AFJYTdrhm

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή, η Σελίν Ντιόν είπε επίσης στο κοινό πως ελπίζει να τους αρέσει το καινούργιο άλμπουμ και πως θα αρέσει επίσης στον σύζυγό της, Ρενέ Ανζελίλ, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή. Αμέσως μετά έστειλε ένα φιλί προς τον ουρανό.

Η 51χρονη τραγουδίστρια παραδέχθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της πως της λείπει πολύ ο Ρενέ. «Θα είναι πάντα μαζί μου, αλλά δεν πονάω. Αφήστε πίσω τον πόνο. Πείτε ναι, πείτε ναι στο χορό, πείτε ναι στις φιλίες», είπε και πρόσθεσε: «Πείτε ναι στην αγάπη ίσως κάποια μέρα, δεν ξέρω».

Karaoke screen: Flying on My Own made famous by Celine Dion



Celine Dion: I got it pic.twitter.com/58qUQHkftA