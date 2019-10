Η Εμίλια Κλαρκ αποκάλυψε ποιος έφταιγε για το ποτήρι της αλυσίδας καφέ Starbucks που είχε εμφανιστεί κατά λάθος σε σκηνή του Game of Thrones.

Η συγκεκριμένη σκηνή είχε προκαλέσει σάλο στα social media, με πολλούς θαυμαστές της σειράν να κατηγορούν τότε την πρωταγωνίστρια Εμίλια Κλαρκ.

Τις υποψίες για το ότι η κούπα του καφέ ήταν της Εμίλια, είχε ενισχύσει η συμπρωταγωνίστριά της, Σόφι Τέρνερ -Σάνσα Σταρκ- η οποία είχε δηλώσει τον Μάιο στην εκπομπή του Φάλον: «Όλοι έχουμε τα ίδια φλιτζάνια για να πίνουμε νερό, τσάι ή καφέ. Έτσι σκέφτομαι απλά, ποιος κάθετε μπροστά από την κούπα; Η Εμίλια Κλαρκ. Αυτή είναι η ένοχη».

“A lot of the problem is that a lot of people don’t know how to tune their TVs properly to make coffee cups disappear.” #GameofThrones pic.twitter.com/Wo812mzzAv