Ντελίριο έχει προκαλέσει στους φανς του Game of Thrones ένα στιγμιότυπο από το χθεσινό επεισόδιο, στο οποίο φαίνεται να έχει ξεχαστεί στο σκηνικό ένα ποτήρι καφέ από την αλυσίδα Starbucks.

Από το πρωί, το Twitter έχει γεμίσει από βίντεο και screenshot του τετάρτου επεισοδίου της 8ης και τελευταίας σεζόν, όπου μπροστά από την «μητέρα των δράκων» Daenerys διακρίνεται ένα ποτήρι με πλαστικό καπάκι, που μοιράζεται τεράστια ομοιότητα με τις κλασικές συσκευασίες των Starbucks.

Προς το παρόν, η φημολογία που συνοδεύει το στιγμιότυπο δεν έχει διαψευστεί επισήμως από την παραγωγή και, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες «γκάφες» στην οκταετή ιστορία της δημοφιλούς σειράς φαντασίας. Πάνω στο ξύλινο, μεσαιωνικό τραπέζι με σκεύη εποχής, διακρίνεται εμφανώς το ποτήρι με το λευκό πλαστικό καπάκι που φαίνεται να έχει ξεχαστεί στο πλατό. Το πλάνο είναι από ένα συμβούλιο των συμμάχων στον Βορρά, μετά τη επική μάχη του προηγούμενου επεισοδίου.

For those of you who didn’t think the Starbucks cup gaffe was real, I went back to watch it and—#GameOfThrones pic.twitter.com/xNz2iBHySH