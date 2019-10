Η Έλεν Μίρεν αποκάλυψε πως φωτογράφισε κρυφά τον Τζέισον Μόμοα σε αεροπλάνο, με τον οποίο δήλωσε καταγοητευμένη.

«Ήμουν με τον άντρα μου [Τέιλορ Χάκφορντ], αλλά η καρδιά μου χτυπούσε, σκεφτόμουν "Θεέ μου, είναι ο ομορφότερος άντρας που έχω δει ποτέ στη ζωή μου"», παραδέχθηκε η διάσημη ηθοποιός, στην διάρκεια συνέντευξης στο CBS.

Η Έλεν Μίρεν εξήγησε πως ο Τζέισον Μόμοα βρισκόταν με την γυναίκα του, την ηθοποιό Λίσα Μπονέρ, όταν τον εντόπισε σε ένα αεροπλάνο, αλλά αυτό δεν την σταμάτησε από το να τον κοιτάζει γοητευμένη.

«Έκανα κάτι που δεν ήταν και τόσο κουλ και ήμουν και σε αεροπλάνο. Είπα ότι είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος που έχω δει στην ζωή μου. Έμεινα έκπληκτη και τότε έβγαλα κρυφά την κάμερα. Είναι απαίσιο. Έβγαλα την κάμερα και τον φωτογράφισα χωρίς να το καταλάβει», είπε η Έλεν Μίρεν, προσθέτοντας για τον Μόμοα πως «είναι πανέμορφος».

“I said, that is the most beautiful man I’ve ever seen in my life. I was sort of floored by it. So, I secretly got out my camera. This is terrible and secretly I took a photo of him.” - Actress #Helen Mirren ‘secretly’ took a photo of #JasonMomoa on an airplane 👀 pic.twitter.com/y56FEu8TPx