Οργή στους θαυμαστές της πυροδότησαν κάποια σχόλια της Μάιλι Σάιρους σχετικά με την σεξουαλικότητα, που είπε στις γυναίκες followers της πως «δεν χρειάζεται να είναι γκέι αν βρουν τον σωστό άντρα».

Η γνωστή τραγουδίστρια, που έκανε coming out ως pansexual και genderfluid το 2015, έχει δηλώσει από καιρό υπέρμαχος των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ, ενώ ίδρυσε επίσης τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Happy Hippie για άστεγους queer νέους.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά τον χωρισμό της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ, η Μάιλι Σάιρους έκανε μια σύντομη σχέση, που απασχόλησε έντονα τα μίντια, με την ριάλιτι σταρ Κέιτλιν Κάρτερ. Τον τελευταίο όμως καιρό φήμες θέλουν να έχει σχέση με το μοντέλο και τραγουδιστή Κόντι Σίμπσον, με τον οποίο έκαναν πρόσφατα μαζί ένα Instagram Live. Σε αυτό η τραγουδίστρια είπε μεταξύ άλλων στις γυναίκες πως «δεν χρειάζεται να είστε γκέι» καθώς «υπάρχουν καλοί άντρες εκεί έξω».

your new alarm clock 🌞 ⏰





«Παιδιά, υπάρχουν καλοί άντρες εκεί έξω, μην τα παρατάτε. Δεν χρειάζεται να είστε γκέι, υπάρχουν καλοί άνθρωποι με πέη που δεν είναι μ...ες, απλώς πρέπει να τους βρείτε», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, με τον Σίμπσον δίπλα της να γελάει. «Πρέπει να βρεις ένα πέος που δεν είναι μ...ας, κατάλαβες; Πάντα πίστευα πως έπρεπε να είμαι γκέι, επειδή νόμιζα ότι όλοι οι άντρες ήταν κακοί, αλλά δεν ισχύει. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι εκεί έξω που απλώς τυγχάνει να έχουν πέος. Εγώ έχω γνωρίσει μόνο έναν και είναι σε αυτό το live», συνέχισε η τραγουδίστρια.

“Don’t give up, you don’t have to be gay, there are good dicks out there, you just have to find them”



“I always thought I had to be gay because all guys are evil but that’s not true”



- @MileyCyrus what's good? pic.twitter.com/y3yjUGpCSN — • (@bljcmie) October 21, 2019





Τα σχόλια της Μάιλι Σάιρους εξόργισαν τους θαυμαστές της, που την κατηγόρησαν πως έτσι διαιωνίζει την λανθασμένη αντίληψη ότι το queerness είναι επιλογή ή στάση σε ένα ταξίδι που τελικά καταλήγει στην ετεροφυλοφιλία.

Miley, this is so not it. Women don’t “have to be gay” because they “can’t find a good person with a d*ck”.

Don’t use the queer community as a stop-gap because you couldn’t find a boyfriend.

People aren’t queer because they “gave up” on men.

This is so insulting. pic.twitter.com/lAzcEjHRcB — Rosie Percy (@rosiepercy) October 21, 2019

Miley really had to go and say some dumb shit about being gay pic.twitter.com/wkP4LwdEi2 — ًً (@iforgiveyiew) October 21, 2019

Damn. In 30 seconds @MileyCyrus managed to burn up all goodwill she'd ever built with queer and trans people.



Not all "guys" have dicks, Miley. Thought you knew better.



You "had to be gay" because men are bad? Do you not realize what an anti-lesbian trope that is?



Gross. — James Bradford's Undead Corpse (@jamesebradford) October 21, 2019





Μετά τον σάλο, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα Instagram Story όπου διευκρίνισε πως μιλούσε άσχημα για «σκάρτους τύπους», τονίζοντας ξανά την στήριξή της στην κοινότητα LGBTQ. «Για να είμαι ξεκάθαρη, δεν επιλέγεις την σεξουαλικότητά σου. Γεννιέσαι όπως είσαι. Ανέκαθεν υπήρξε προτεραιότητά μου να προστατεύω την κοινότητα LGBTQ, της οποίας είμαι μέλος», έγραψε στο μήνυμά της.

Πριν από τον χωρισμό της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ, η Μάιλι Σάιρους είχε μιλήσει ανοιχτά για τον γάμο της με τον ηθοποιό και την σεξουαλικότητά της. «Είμαι σε μια ετεροφυλοφιλική σχέση, αλλά εξακολουθώ να έλκομαι έντονα σεξουαλικά από γυναίκες. Πολλοί γίνονται χορτοφάφοι για λόγους υγείας, αλλά το μπέικον παραμένει τέλειο και το ξέρω. Επέλεξα έναν σύντροφο και αυτός ο άνθρωπος νιώθω πως με στηρίζει περισσότερο», είχε πει σε συνέντευξή της.