Σάλο και θυμηδία έχει προκαλέσει στη Βρετανία η διένεξη δύο επιφανών "WAGs" - της Κολίν Ρούνι και της Ρεμπέκα Βάρντι με την πρώτη να κατηγορεί την δεύτερη ότι έκλεβε συστηματικά ιστορίες από τον ιδιωτικό της λογαριασμό στο Instagram για να τις πουλήσει στα media.

Η Κολίν Ρούνι δήλωσε χθες στο Twitter ότι αναγκάστηκε να αντιδράσει μετά από τη δημοσίευση στα βρετανικά media μιας σειράς αναρτήσεων που είχε κάνει στον ιδιωτικό λογαριασμό της στο Instagram κατηγορώντας δημόσια την Ρεμπέκα Βάρντι για τη διαρροή.

Η Βάρντι με τη σειρά της αρνήθηκε την κατηγορία, ήδη όμως η δημόσια διένεξη είχε προκαλέσει φρενίτιδα στο Twitter με την αρχική ανάρτηση της Ρούνι (η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο followers στο Twitter και γύρω στους 750.000 στο Instagram) να ξεπερνά τα 140.000 likes.

Κολίν και Γουέιν Ρούνι

Εκτός από επιφανείς "WAGs" (wives and girlfriends) διάσημων ποδοσφαιριστών, οι δύο εμπλεκόμενες στη διαμάχη έχουν τη δική τους καριέρα στο χώρο των media και του θεάματος.

Η σύζυγος του Γουέιν Ρούνι έχει πλούσια αρθρογραφία με προσωπικές στήλες σε περιοδικά όπως το Closer και το OK!, ενώ η Βάρντι εμφανίζεται τακτικά σε τηλεοπτικά «πρωινάδικα» όπως το Good Morning Britain και το This Morning ενώ πρόπερσι συμμετείχε και στο ριάλιτι I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!.

Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν μέσω των συζύγων τους όταν ήταν συμπαίκτες στην εθνική Αγγλίας και είχαν παρακολουθήσει τακτικά μαζί ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ενώ όμως αυτή είναι η πρώτη τους δημόσια διένεξη, οι σύζυγοί τους είχαν συγκρουστεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2016 στη διάρκεια του ευρωπαϊκού κυπέλλου εθνικών ομάδων (Euro).

Ρεμπέκα και Τζέιμι Βάρντι

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα των Times, ο Γουέιν Ρούνι, ως αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, είχε συστήσει στους συμπαίκτες του να κρατούν χαμηλό προφίλ και να αποφεύγουν τις αναρτήσεις στα social media κατά τη διάρκεια των αγώνων και να πουν και στις συντρόφους τους να κάνουν τον ίδιο. Ειδικές συστάσεις είχε κάνει και κατ' ιδίαν στον Τζέιμι Βάρντι όταν εκείνες τις μέρες είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό Hello! Οι φωτογραφίες του γάμου του με την Ρεμπέκα, η οποία πόσταρε διαρκώς παραλειπόμενα από την τελετή στο Twitter.

Τρία και πλέον χρόνια αργότερα, ήρθε η στιγμή της σύγκρουσης και για τις συζύγους τους όταν την Τετάρτη η Κολίν Ρούνι εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ρεμπέκα Βάρντι στο Twitter, κατηγορώντας την ότι πουλάει στην Sun ιστορίες που «κλέβει» από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η Ρούνι γράφει ότι ανακάλυψε τον «δράστη» όταν μπλόκαρε προσωρινά τους πάντες εκτός από την Βάρντι από τις ιστορίες της.

Η επίμαχη καταγγελία της Κολίν Ρούνι

«Έσωσα σε screenshots όλες τις αυθεντικές ιστορίες και διαπίστωσα ότι τις έβλεπε μόνο ένα άτομο πριν διαρρεύσουν - πρόκειται για την Ρεμπέκα Βάρντι», γράφει στην ανάρτησή της.

Απαντώντας στην πρώην φίλη της, η Βάρντι αρνήθηκε κάθε κατηγορία και δήλωσε αηδιασμένη από αυτούς τους «αστήριχτους ισχυρισμούς», ενώ εκπρόσωπος της που επικοινώνησε με τον Independent, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η Ρεμπέκα Βάρντι σκέφτεται να κινηθεί νομικά για να υπερασπιστεί την υπόληψή της.

Απευθυνόμενη προσωπικά στην Ρούνι, έγραψε χθες στο Instagram: «Όπως σου είπα μόλις και στο τηλέφωνο, θα περίμενα να επικοινωνήσεις μαζί μου πρώτα αν είχες σκεφτεί κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν έχω αποκαλύψει τίποτα για σένα όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί δημοσιογράφοι που μου έχουν κάνει σχετικές ερωτήσεις μέσα στα χρόνια».

Και η απάντηση της Ρεμπέκα Βάρντι

Με στοιχεία από τον Independent