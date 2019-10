Οι influencers στα social media που διαφημίζουν αμφιλεγόμενα προϊόντα αδυνατίσματος φαίνεται πως έχουν εκνευρίσει την Σόφι Τέρνερ, που απάντησε με ένα άκρως χλευαστικό βίντεο.

Η νεαρή ηθοποιός, που έγινε διάσημη από τον ρόλο της στο «Game of Thrones» δημοσίευσε ένα Instagram story, που πολύ γρήγορα έγινε viral στο Twitter.

Σε αυτό, χρησιμοποιώντας ψεύτικη Αμερικανική προφορά και ντυμένη όπως λέει σε «στιλ influencer», σχολιάζει τα αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα αδυνατίσματος που έχει δει να προωθούνται στα social media.

«Σήμερα θα ήθελα να προωθήσω αυτή τη νέα σκόνη που βάζεις στο τσάι σου. Και βασικά σε κάνει να θέλεις εμετό και είναι εντελώς απαίσιο να την προωθώ σε νεαρές γυναίκες και γενικά σε νέους οπουδήποτε, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει στο ελάχιστο επειδή με πληρώνουν γι' αυτό», λέει η Σόφι Τέρνερ, που καταλήγει ειρωνικά σχολιάζοντας: «Η ζωή των influencer».

Δείτε το βίντεο:

And that’s the tea! 🍵 👀 #SophieTurner shades influencer culture in this hilarious satire, and we love her for it! 👏🏼 #influencerlife



(🎥: @SophieT ) pic.twitter.com/fpPH571iro