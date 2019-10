Την πόρτα της εξόδου έδειξε ο Morrissey σε διαδηλώτρια κατά της ακροδεξιάς, που βρέθηκε σε συναυλία του στο Πόρτλαντ.



Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Morrissey στο Moda Center τη Δευτέρα το βράδυ, μία γυναίκα κρατούσε δύο πλακάτ. Το ένα απεικόνιζε το λογότυπο του αντι-ισλαμιστικού κόμματος «For Britain» διαγραμμένο από μία κόκκινη γραμμή ενώ το δεύτερο ανέγραφε «Bigmouth Indeed» (πράγματι "μεγαλόστομος").

Respect to the protesters in Portland, Oregon who infliltrated the Morrissey concert with banners including an anti-fascist logo and one reading 'BIGMOUTH INDEED'. Morrissey got very very upset, in a Trump-at-a-rally kinda way. Video here; https://t.co/SDygUP5k0U Great work. pic.twitter.com/xsSCh7yuln