Σε κέντρο αποτοξίνωσης εισήχθη ο James Hetfield, συνθέτης, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Metallica.

Ο 56χρονος frontman αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια προβλήματα με τον εθισμό και ύστερα από την τελευταία εξέλιξη, η δημοφιλής μπάντα heavy metal ανακοίνωσε πως αναβάλλει επ' αόριστον την προγραμματισμένη περιοδεία της σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Οι υπόλοιποι μουσικοί του πασίγνωστου συγκροτήματος με εκατομμύρια φανς σε ολόκληρο τον κόσμο, έκαναν διαδοχικές αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό των Metallica στο Twitter, εκφράζοντας την λύπη τους.

«Ένα μήνυμα από τους Lars, Kirk, και Rob,

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να πληροφορήσουμε τους φανς και τους φίλους μας ότι θα πρέπει να αναβάλλουμε την προγραμματισμένη περιοδεία μας στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία. Όπως οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα γνωρίζετε, ο αδελφός μας James δίνει μάχη με τον εθισμό, με τα "πάνω του και και τα κάτω του" εδώ και πολλά χρόνια"», γράφουν οι μουσικοί.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6)