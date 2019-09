Η Τέιλορ Σουίφτ προσπάθησε να μηνύσει την Microsoft για ένα chatbot που πόσταρε ρατσιστικά μηνύματα στο Twitter, αποκάλυψε ο πρόεδρος της εταιρείας.

Σύμφωνα με μία νέα βιογραφία του αφεντικού της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, οι δικηγόροι της Σουίφτ κινήθηκαν εναντίον της εταιρείας το 2016. Η Σουίφτ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το όνομα Tay, που είχε δοθεί στο chatbot, καθώς θύμιζε αρκετά το δικό της (Taylor). Το chatbot, που σχεδιάστηκε για να συνομιλεί με νεαρά άτομα ηλικίας 18-24 ετών, άρχισε από κάποιο σημείο και μετά να αναπαράγει ρατσιστικές ακρότητες στο Twitter.

Το chatbot με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης είχε σχεδιαστεί ώστε να «μαθαίνει» από τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Tay είναι σχεδιασμένη να αλληλεπιδρά και ψυχαγωγεί ανθρώπους όπου διασυνδέονται online, μέσω απλής, παιχνιδιάρικης συζήτησης. Όσο περισσότερο μιλάτε με την Tay, τόσο πιο έξυπνη γίνεται», είχε αναφέρει η Microsoft. Σύντομα μετά το λανσάρισμα της Tay ωστόσο, το chatbot άρχισε να εκφράζει ρατσιστικό λόγο αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα ότι το ολοκαύτωμα δεν έγινε ποτέ. Το γεγονός ανάγκασε την Microsoft να αποσύρει μέσα σε λίγες ώρες το chatbot και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη.

"Tay" went from "humans are super cool" to full nazi in <24 hrs and I'm not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A