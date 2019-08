O Matt Healy, τραγουδιστής των The 1975, φίλησε στο στόμα άνδρα φαν του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια συναυλίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ενώ η ομοφυλοφιλία στη χώρα τιμωρείται με φυλάκιση.

Η συναυλία ήταν η πρώτη της βρετανικής μπάντας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το Rolling Stone, όταν ο Matt Healy τραγούδησε το Loving Someone κατέβηκε από τη σκηνή, αγκάλιασε έναν άντρα και τον φίλησε στο στόμα και το κοινό τον αποθέωσε.

Όπως φάνηκε σε βίντεο που τράβηξαν θεατές της συναυλίας και ανέβασαν στο Twitter, o Matt Healy, είπε στους γκέι ακροατές του συγκροτήματος ότι τους αγαπάει και πως ο θεός τους αγαπάει. Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης δέκα ετών. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ενημερώσει τους Βρετανούς ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει συλλήψεις για φιλιά σε δημόσιο χώρο.

Τα βίντεο δείχνουν το συγκρότημα να παίζει με φόντο στα χρώματα του ουράνιου τόξου ενώ, σε ένα σημείο της συναυλίας, ο Matt Healy αφήνει τη σκηνή για να φιλήσει τον άνδρα στο ακροατήριο. Μιλώντας από τη σκηνή ο Healy ακούγεται να λέει. «Σε αγαπάω αδερφέ. Είμαστε όλοι άνθρωποι, έτσι; Αν είσαι γκέι σε αγαπάω, και ο θεός σε αγαπάει».

Thank you Dubai you were so amazing. I don’t think we’ll be allowed back due to my ‘behaviour’ but know that I love you and I wouldn’t have done anything differently given the chance again