Την πρώτη του δημόσια επίσημη εμφάνιση, μετά την απόσυρση των καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις, έκανε ο Κέβιν Σπέισι, που απήγγειλε ένα ποίημα σε μουσείο στη Ρώμη.

Ο Κέβιν Σπέισι, εμφανίστηκε δίπλα στο γλυπτό «The Boxer» το Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο και απήγγειλε το ομώνυμο ποίημα του Γκαμπριέλ Τίντι, το οποίο αναφέρεται σε έναν ματωμένο πυγμάχο που στέκεται στην άκρη του ρινγκ ενθυμούμενος τις περασμένες δόξες του. «Ταρακούνησα τη χώρα, έκανα τις αρένες να δονούνται, έσκισα σε κομμάτια τους αντιπάλους μου. Φώτισα το σκότος, συνέλεξα προσβολές, προκάλεσα το χειροκρότημα. Δεν ήξεραν πώς να το κάνουν αυτό. Κανένας από εσάς. Από την άλλη, η ζωή δεν είναι τρομακτική για όσους δεν πήραν ένα ρίσκο», διάβασε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με το Variety, η ομάδα του Κέβιν Σπέισι είπε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα γίνει μία απαγγελία και μετά ο ηθοποιούς θα έδινε συνεντεύξεις σε ορισμένους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι που ωστόσο τελικά δεν έγινε. Ο Τίντι σε επικοινωνία του με την εφημερίδα Independent δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί και πως ήταν μία ανοιχτή εκδήλωση και σ' αυτήν είχαν προσκληθεί και δημοσιογράφοι.

«Επικοινώνησα με τον Κέβιν Σπέισι αφήνοντας τη δουλειά μου να μιλήσει και παρουσιάζοντας το έργο μου σ' αυτόν» εξήγησε ο Τίντι. «Εκτίμησε αμέσως το θάρρος και την ιδιαίτερη φύση της πρότασής μου. Η ιδέα να δίνεις φωνή στα αρχαία αγάλματα, να δίνεις νέα ζωή στα ευρήματα, στα απομεινάρια από το παρελθόν μας, άγγιξε την ευαίσθητη πλευρά του και την βαθιά αγάπη που έχει για την τέχνη». «Η γενναιοδωρία και η προθυμία του να απαγγείλει το ποίημα έκαναν όλα τα υπόλοιπα εύκολα, η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε, απόδειξη του πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι. Πράγματι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Ήταν τιμή για μένα ότι συμφώνησε να διαβάσει τους στοίχους μου, αφού κατάφερε να τους κάνει δικούς του και να τους αποδώσει με τη φωνή του».

Το επίσημο βίντεο με την απαγγελία του Κέβιν Σπέισι:

Δημοσιογράφος της Daily Beast που παρακολούθησε την παράσταση έγραψε: «Καθώς η φωνή του αντήχησε μπροστά σε περισσότερους από 50 έκπληκτους επισκέπτες του μουσείου, και καλεσμένους ήταν ξεκάθαρο ότι, ενώ μπορεί να έχει χάσει τη δόξα του λόγω των υποτιθέμενων σεξουαλικών σκανδάλων, δεν αισθάνθηκε καμία εμφανή τύψη».

Από την πλευρά του, ο ποιητής, Γκαμπριέλ Τίντι, αρνήθηκε πως το ποίημα γράφτηκε με έμπνευση τον ηθοποιό και σχολίασε στο Τwitter: «Τι υπέροχη βραδιά! Όλοι ήταν τόσο ευτυχισμένοι να γιορτάζουν την τέχνη, ήταν πραγματικά τιμή να έχω τον Κέβιν Σπέισι να διαβάζει τα ποιήματά μου. Η Ρώμη σε λατρεύει».

What a wonderful night! Everyone was so happy to celebrate art, it was an honor to have Kevin Spacey reading my poems, Rome loves you! A picture is worth a thousand words ;) #theboxer #kevinspacey #art pic.twitter.com/P5p3mQKMFU — gabriele tinti (@gabrieletinti) August 3, 2019

What a Brilliant performance of Kevin Spacey! The smile on the face of the 150 attendants brightened up the cloudy day in Rome. Video coming soon! #kevinspacey #theboxer pic.twitter.com/N4P7l5aHVI — gabriele tinti (@gabrieletinti) August 3, 2019

With the one and only @kevinspacey! The Museum said it was an honor to have Mr. Spacey here with us to celebrate the magnificent statue of the boxer!! #Romeloveskevinspacey #kevinspaceyarttheboxer #kevinspacey #gabrieletinti #art pic.twitter.com/EbGWRcuGi8 — gabriele tinti (@gabrieletinti) August 3, 2019





Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τον Ιούλιο, οι δικαστικές αρχές της Μασαχουσέτης απέσυραν τις κατηγορίες εναντίον του Κέβιν Σπέισι. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κατηγορίες ο Αμερικανός ηθοποιός είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά ένα νεαρό άντρα. Ωστόσο ο μηνυτής αρνήθηκε να καταθέσει εναντίον του Σπέισι και δεν παρέδωσε στις αρχές το κινητό του τηλέφωνο το οποίο υποτίθεται είχε βίντεο με το περιστατικό, αλλά και μηνύματα.