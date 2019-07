O Stevie Wonder ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συναυλίας ότι θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Ο θρυλικός τραγουδιστής-τραγουδοποιός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο το Σάββατο ότι θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Μιλώντας στο πλήθος που παρακολουθούσε τη συναυλία του στο Hyde Park, ο διάσημος τραγουδιστής είπε ότι έχει βρει δωρητή για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ενώ ενημέρωσε παράλληλα ότι θα συνεχίσει τις συναυλίες του μέχρι και τον Σεπτέμβριο όπου θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

«Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά» είπε στους θαυμαστές που καταχειροκρότησαν τον 69χρονο καλλιτέχνη καθώς έφευγε από τη σκηνή.



Ο Stevie Wonder έκανε την ανακοίνωση αυτή έχοντας ολοκληρώσει την ερμηνεία του «Superstition» θέλοντας να διασκεδάσει τις φήμες που διαδίδονταν για την υγεία του. «Θέλω να γνωρίζετε ότι ήρθα εδώ για να σας δώσω την αγάπη μου και να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που μου δίνεται. Ο Θεός να σας ευλογεί» είπε στο πλήθος ο αγαπημένος τραγουδιστής.



Ο συνηθέστερος λόγος που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις νεφρού είναι η νεφρική ανεπάρκεια ή η χρόνια νεφρική νόσος σε τελικό στάδιο, σημειώνει το NHS, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα μπορούν να επιβιώσουν με ένα νεφρό.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx