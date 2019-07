Η Disney ανακοίνωσε πως την νέα Άριελ στην επερχόμενη real life διασκευή της «Μικρής Γοργόνας» θα υποδυθεί η Χάλι Μπέιλι, μια επιλογή που έχει διχάσει τους φανς της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Η 19χρονη Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια της R&B, που έχει το ντουέτο Chloe x Halle με την αδελφή της, σχολίασε μέσω Twitter τον νέο ρόλο της, κάνοντας λόγο για «ένα όνειρό της που έγινε πραγματικότητα». Το μήνυμά της συνόδευσε με ένα σκίτσο που απεικονίζει την πριγκίπισσα Άριελ, που έχει κόκκινα μαλλιά και λευκό δέρμα στα κινούμενα σχέδια, εδώ με σκούρο δέρμα και μαύρα μαλλιά.

dream come true... 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3 Ιουλίου 2019





Ο σκηνοθέτης Ρομπ Μάρσαλ εξήγησε πως η επιλογή της Χάλι, που πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως «προστατευόμενη της Beyonce», ήρθε μετά από μακρά έρευνα. «Μετά από μια εκτεταμένη αναζήτηση, ήταν ξεκάθαρο ότι η Χάλι διαθέτει αυτόν τον σπάνιο συνδυασμό πνεύματος, ψυχής, νιότης, αθωότητας και ουσίας -μαζί με λαμπρή φωνή- για να υποδυθεί αυτόν τον θρυλικό ρόλο», σχολίασε ο Μάρσαλ.

Η είδηση προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στα social media, καθώς οι φανς της κλασικής ταινίας της Disney εμφανίστηκαν διχασμένοι σχετικά με το χρώμα του δέρματος που θα έπρεπε να έχει, κατά την γνώμη τους, η Άριελ, με κάποιους να διαφωνούν κάθετα και άλλους να επικροτούν την επιλογή της Χάλι Μπέιλι.

Fact box: the Little Mermaid lives on a TROPICAL CORAL REEF with a calypso-singing lobster with a strong Jamaican accent. When you think about it, it's bizarre she was white the first time around. — Caitlin Moran (@caitlinmoran) 4 Ιουλίου 2019

The actress cast as Ariel can sing, act, dance, and is beautiful. But racists (yes, that extreme irritation you feel is racism) are like MeRmAIds CaN’T Be bLacK!

Well, crabs can’t talk so we’re all stretching here. Shut up. https://t.co/Q5oAdwMU2a — Lamar Giles (@LRGiles) 3 Ιουλίου 2019

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe — Halle Berry (@halleberry) 3 Ιουλίου 2019





Η ταινία «Μικρή Γοργόνα» θα είναι ο πρώτος μεγάλος ρόλος της Χάλι Μπέιλι, η οποία έχει εμφανιστεί σε δεύτερο ρόλο στην τηλεοπτική κωμωδία Grown-ish. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Τζέικομπ Τρεμπλέι, Ακουαφίνα και Μελίσα Μακάρθι στον ρόλο της Ούρσουλα. Ο Ρομπ Μάρσαλ θα είναι παραγωγός μαζί με τους Τζον ΝτεΛούκα, Μαρκ Πλατ και Λιν Μάνουελ Μιράντα. Η παραγωγής της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2020.

Να σημειωθεί πως πέρυσι η Disney είχε δεχθεί έντονες επικρίσεις επειδή εμφάνισε ως λευκή την πριγκίπισσα Τιάνα στο «Wreck It Ralph 2» και χρειάστηκε να ξανακάνει αρκετές σκηνές από την αρχή μόλις μερικούς μήνες πριν την προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων στις αίθουσες.