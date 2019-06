Ο Άλεξ Ροντρίγκεζ μίλησε για το φετινό Met Gala και όλα όσα έγιναν και ειπώθηκαν στο τραπέζι όπου καθόταν με την αρραβωνιαστικιά του Τζένιφερ Λόπεζ.

Σε συνέντευξή του στο Sports Illustrated, ο Άλεξ Ροντρίγκεζ ανέφερε με ποιους άλλους διάσημους κάθονταν στο ίδιο τραπέζι την λαμπερή βραδιά, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τι συζητούσε η Κάιλι Τζένερ.

«Είχαμε ένα υπέροχο τραπέζι. Ήταν ο μαύρος τύπος από το "The Wire" -Ίντρις Έλμπα, ναι, με την καινούργια του σύζυγο. Μια διάσημη τραγουδίστρια δίπλα μου, δεν ξέρω το όνομά της. Η Ντονατέλα Βερσάτσε. Είχαμε και την Κάιλι με την Κένταλ Τζένερ και έναν Ασιάτη από το "Rich Asians"», ανέφερε στην συνέντευξή του.

Εκείνο όμως που προκάλεσε εντύπωση, απασχολώντας σήμερα πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι το σχόλιό του για την Κάιλι Τζένερ. «Η Κάιλι Τζένερ μιλούσε για το Instagram και το κραγιόν της και πόσο πλούσια είναι», πρόσθεσε ο Άλεξ Ροντρίγκεζ.

Μετά από αυτό, η Κάιλι Τζένερ αποφάσισε να του απαντήσει δημοσίως και να αποκαταστήσει την αλήθεια, διαψεύδοντας πως συζητούσε για τα πλούτη της εκείνη τη βραδιά. «Εμμμ, όχι δεν το έκανα. Μιλούσαμε μόνο για το Game of Thrones», έγραψε το διάσημο μοντέλο σε μήνυμα της στο Twitter, απαντώντας σε ένα άρθρο με τις δηλώσεις του Ροντρίγκεζ.

Umm no i didn’t. We only spoke about Game of Thrones 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ https://t.co/EnItnYlq0R