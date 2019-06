Η Άαρον Φίλιπ, το πρώτο μαύρο, transgender μοντέλο με αναπηρία που υπέγραψε συμβόλαιο με κορυφαίο πρακτορείο, κατέκτησε μια ακόμη πρωτιά ως πρωταγωνίστρια στο εξώφυλλο διάσημου περιοδικού μόδας.

Το 18χρονο μοντέλο, που έχει γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση, πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του Paper, το πρώτο από τα συνολικά επτά εξώφυλλα του περιοδικού με θέμα το Pride. Η Άαρον Φίλιπ έγραψε ιστορία τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων Elite Model Management.

me for @papermagazine 💕 #paperpride



my first major cover.



shot by my love Myles Loftin (@goldenpolaroid)



interviewed by my hero @NaomiCampbell ❤️



styled by Tiffani M. Williams



makeup by Raisa Flowers & Keyanna Banks



hair by Evanie Frausto



nails by Yuko Wada@ELITENYC 🦋 pic.twitter.com/ofNoFywxG0