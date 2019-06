Η Μέριλ Στριπ έγινε 70 ετών και διάσημοι φίλοι αλλά και απλοί θαυμαστές της κατέκλυσαν τα social media με ευχές για τα γενέθλιά της.

Οι τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κάνει αυτήν περίοδο γυρίσματα για την δεύτερη σεζόν «Big Little Lies» του HBO, ενώ παίζει επίσης στο remake του «Μικρές Κυρίες» από την Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Η συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά, Ρις Γουίδερσπουν, αποφάσισε να της ευχηθεί δημοσιεύοντας στο Instagram μια παλαιότερη, ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μέριλ Στριπ. «Στέλνω μερικές ευχές για τα γενέθλια αυτής της απίστευτα ταλαντούχας γυναίκας! Μέριλ, ήταν το απόλυτο όνειρο η ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου», έγραψε στο μήνυμά της. Η Ρις Γουίδερσπουν δημοσίευσε επίσης μερικά throwback βίντεο από τα περσινά γενέθλια της Μέριλ Στριπ, από τα γυρίσματα της σειράς.

Sending big birthday wishes to this remarkably talented woman!✨Meryl, it was an absolute dream getting to work with you on #BigLittleLies.❤️ pic.twitter.com/BU62Nq4o9U — Reese Witherspoon (@ReeseW) 22 Ιουνίου 2019

HAPPY 70TH BIRTHDAY MERYL ✨ I love these women too much 💞



Me: I'm Nicole at the end 😆💜💜#merylstreep Leyenda viviente!!! pic.twitter.com/KWYyf7YDnn — ᑭ꒓ꂑꌚꂑ꒒ꋫ 🌻 (@Prisila_Gaona) 22 Ιουνίου 2019





Τις ευχές της έδωσε όμως και η Cher, που ευχήθηκε στην Μέριλ Στριπ αποκαλώντας την με ολόκληρο το όνομά της. «Αγαπημένη μου Μέρι Λουίζ, χρόνια πολλά. Είσαι χρόνια μπροστά, είσαι μια βασίλισσα, είσαι η φίλη μου», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια.

MY DARLING♥️MARY LOUISE,

HAPPY🎂‼️

YOU ARE💡YEARS AHEAD OF ALL OF US,…YOU ARE A👑,

YOU ARE MY FRIEND💕 — Cher (@cher) 22 Ιουνίου 2019





Ευχές στην Μέριλ Στριπ έστειλαν επίσης η Βαϊόλα Ντέιβις με την Έλεν Ντε Τζένερις, αλλά και διάσημοι φορείς όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα Ηνωμένα Έθνη.

Happy birthday to a person whose heart, kindness and bravery is beyond compare!❤️ pic.twitter.com/AggaZEarf1 — Viola Davis (@violadavis) 22 Ιουνίου 2019

Happy birthday, Meryl Streep! I’m so glad you’re my friend and extra glad you’re not my mother-in-law. #BigLittleLies — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 21 Ιουνίου 2019

“It's a good thing to imagine yourself doing something you think you can't. I do that every day because, basically, if I had it my way, I'd just stay home and think about what I'm having for supper.” -Meryl Streep

Happy 70th birthday, dear Meryl! pic.twitter.com/vPCRFUZoIr — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 22 Ιουνίου 2019