Η Cardi B απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν την σταματάει τίποτα, όταν μετά από ένα ενδυματολογικό ατύχημα επί σκηνής, συνέχισε την εμφάνισή της φορώντας μπουρνούζι.



Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο συναυλίας της στο Bonnaroo Arts and Music Festival την Κυριακή η Cardi B είχε ένα ενδυματολογικό fail όταν η πολύχρωμη ολόσωμη φόρμα που φορούσε σκίστηκε αποκαλύπτοντας αρκετά που δεν έπρεπε επί σκηνής.



Η διάσημη ράπερ ενημέρωσε το κοινό της και απουσίασε για λίγα λεπτά από την σκηνή προκειμένου να αλλάξει και επανεμφανίστηκε φορώντας ένα μπουρνούζι με το οποίο συνέχισε κανονικά τη συναυλία της.



«Συνεχίζουμε το κούνημα» είπε στους φαν της επιστρέφοντας στη σκηνή συμπληρώνοντας με το χαρακτηριστικό της ύφος «θα το κρατήσουμε σέξι»

Η ολόσωμη πολύχρωμη φόρμα με παγέτες δεν άντεξε την πίεση μίας ολόκληρης εμφάνισης της Cardi B με το ατύχημα να συμβαίνει μόλις δύο τραγούδια μετά την έναρξη της συναυλίας η οποία είχε προγραμματισμένη διάρκεια μόλις 45 λεπτών.

I ❤️ DIS BISH! @iamcardib ripped her outfit and did the whole show at @bonnaroo in a ROBE okurrrrrrr 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #CardiB #bonnaroo #bonnaroo2019 pic.twitter.com/W4RVT7WAR1