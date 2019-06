Οι Ναόμι Κάμπελ και Ντέμι Λοβάτο συμμετείχαν μαζί με δεκάδες ακόμη χρήστες σε όλο τον κόσμο στην εκστρατεία για τους νεκρούς από στρατιωτικά πυρά στις κινητοποιήσεις στο Σουδάν.

Οι χρήστες των social media σε κάθε γωνιά του κόσμου «έβαψαν» τα προφίλ τους μπλε, σε μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές που έπεσαν νεκροί από στρατιωτικά πυρά στις κινητοποιήσεις στο Σουδάν αυτόν τον μήνα.

Όπως ακριβώς το hashtag «je suis Charlie» προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση μετά το μακελειό στο περιοδικό Charlie Hebdo στη Γαλλία το 2015, τώρα η εκστρατεία #TurnTheWorldBlue ή #BlueForSudan έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών διασημοτήτων.

Το σουπερμόντελ Ναόμι Κάμπελ και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο έκαναν επίσης «μπλε» τα προφίλ τους στο Instagram, όπου έχουν εκατομμύρια followers. «Αυτό που ξεκίνησε ως μια ειρηνική διαμαρτυρία κατέληξε στην απώλεια εκατοντάδων ζωών αθώων... Η κατάσταση στο Σουδάν ξεπερνά το απάνθρωπο», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter η Ντέμι Λοβάτο.

What’s the point in the dp you say?? THIS is the point in action!! THIS is raising awareness!! It’s not about specifically doing something to help, it’s just about making people aware- even if we can’t do anything about it we should all still know and show support! pic.twitter.com/V5ZYVKoql3