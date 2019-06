Την ίδρυση της οργάνωσης «Footprint Coalition» που δεσμεύεται να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για το καλό του περιβάλλοντος ανακοίνωσε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αξιοποίησε την κεντρική ομιλία του στη διάσκεψη της Amazon στο Λας Βέγκας - Amazon's re: MARS conference- για να ανακοινώσει την ίδρυση νέας οργάνωσης που δεσμεύεται να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για το καλό του περιβάλλοντος, «Footprint Coalition», (συνασπισμός για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα) η οποία θα αρχίσει να δραστηριοποιείται επίσημα από τον Απρίλιο του 2020.

Robert Downey Jr just announced a new project called the Footprint Coalition focused on cleaning up the planet. "Between robotics and nanotechnology we could probably clean up the planet significantly, if not entirely, within a decade." pic.twitter.com/2b2qgsZaIb