Ο Κρις Έβανς αποφάσισε να πάρει θέση σχετικά με την πρωτοβουλία τριών αντρών που θέλουν να διοργανώσουν «Straight Pride Parade» στην Βοστώνη, δίνοντας μια αποστομωτική απάντηση μέσω Twitter.

O γνωστός ηθοποιός, που έχει γεννηθεί στη Βοστώνη, απάντησε σε ένα tweet της Washington Post, που έκανε αφιέρωμα στην πρωτοβουλία των τριών αντρών, οι οποίοι θέλουν να διοργανώσουν ένα «Straight Pride», κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το Gay Pride αλλά με επίκεντρο τους στρέιτ.

«Ουάου! Τέλεια πρωτοβουλία, παιδιά!! Μια σκέψη μόνο, αντί για παρέλαση "Straight Pride", τι θα λέγατε γι' αυτό: Την παρέλαση «προσπαθούμε απεγνωσμένα να θάψουμε τις δικές μας γκέι σκέψεις με το να είμαστε ομοφοβικοί επειδή κανείς δεν μας έμαθε πώς να έχουμε πρόσβαση στα συναισθήματά μας ως παιδιά"; Τι λέτε;», έγραψε με σαρκαστικό ύφος ο Κρις Έβανς.

Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL