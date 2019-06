Όλα τα βρετανικά ταμπλόιντ έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρίγκιπα Χάρι καθώς οργιάζει το παρασκήνιο μετά από όσα είπε ο αμερικανός πρόεδρος για την Μέγκαν Μαρκλ.

Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ από τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν ο αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στους κήπους των ανακτόρων, όπου περίμεναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα. Ο διάδοχος του θρόνου και η δούκισσα της Κορνουάλης οδήγησαν τον αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του μέχρι τη βασίλισσα, η οποία στεκόταν χαμογελαστή στη θύρα των ανακτόρων.

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έκαναν την εμφάνισή τους στον εξώστη των ανακτόρων.

Η βασίλισσα και ο πρόεδρος βγήκαν και πάλι μπροστά στο ανάκτορο για την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου από τη βασιλική φρουρά, πριν ο Τραμπ επιθεωρήσει το άγημα.

Μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά οι βασιλικοί ανταποκριτές μεταδίδουν πως μέσα στο Παλάτι, κατά τη διάρκεια ξενάγησης σε μια συλλογή, εκτυλίχθηκαν αμήχανες στιγμές.

Το Vanity Fair, η Daily Mail και σχεδόν όλα τα ταμπλόιντ μεταδίδουν πως ο πρίγκιπας Χάρι είναι θυμωμένος με τον Τραμπ και το έδειξε σήμερα. Αφορμή για τη δυσαρέσκειά του είναι πως λίγο πριν την άφιξή του στο Λονδίνο, ο Τραμπ αποκάλεσε «κακιά» την Μέγκαν Μάρκλ καθώς έμαθε πως όταν ήταν στην κούρσα για την προεδρία, εκείνη είχε στραφεί εναντίον του. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Χάρι δεν μπορούσε να μην δώσει το παρών στην εκδήλωση καθώς είχε ανακοινωθεί η παρουσία του πριν γίνει γνωστό το σχόλιο το Τραμπ. Η Μέγκαν Μαρκλ είχε ανακοινωθεί από νωρίς πως λόγω της άδειας μητρότητας δεν θα ήταν παρούσα. Ο Χάρι πράγματι πήγε στην ξενάγηση, αλλά απέφυγε τον Τραμπ και το έκανε επιδεικτικά. Φέρεται να έκανε μια πολύ σύντομη εμφάνιση στην αίθουσα και να μην μίλησε καθόλου στον Τραμπ και τη Μελάνια ενώ ο φακός κατέγραψε και ένα ενδεικτικό βλέμμα...

Ωστόσο ο Χάρι είχε μια σύντομη συνομιλία με την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του αμερικανού προέδρου. Ο πρίγκιπας πάντως έμεινε λίγα λεπτά στην αίθουσα και όλη την ώρα στεκόταν πίσω με την πλάτη γυρισμένη και συζητούσε με κάποιους παρευρισκόμενους. Επίσης απέφυγε να φωτογραφηθεί με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

Prince Harry, who was also at the private lunch, noticeably hung back. He walked in with Ivanka (was he supposed to show her round the exhibition?? or maybe they sat next to each other at lunch) and then drifted off to talk to the Lord Chamberlain (the Earl Peel). pic.twitter.com/NLyfNvkZx6