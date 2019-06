H 22χρονη Kinsey Wolanski κατάφερε χθες να γίνει το απόλυτα viral του Champions League σπάζοντας απίστευτα ιντερνετικά ρεκόρ με την εισβολή της στο γήπεδο.

Όλα ξεκίνησαν σχεδόν 20 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, όταν η εντυπωσιακή ξανθιά Kinsey Wolanski εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με ένα προκλητικό μαγιό και έτρεξε μέχρι το κέντρο του γηπέδου.

Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είχε ακινητοποιηθεί από την ασφάλεια και οδηγούνταν, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, στο κρατητήριο. Εκεί φαίνεται πως πέρασε κάποιες ώρες, αλλά μάλλον η ταλαιπωρία άξιζε.

Σκοπός τής ήταν να διαφημίσει την ιστοσελίδα ερωτικού περιεχόμενου του Vitaly Zdorovetskiy, αλλά και τον εαυτό της. Και το έκανε με τεράστια επιτυχία. Η 22χρονη έχει αρκετές εμφανίσεις ως μοντέλο στο Sports Illustrated, στο FHM και στο Maxim, αλλά και μερικά βίντεο στο YouTube, αλλά το «διάσημη» δεν συνόδευε μέχρι χθες το όνομά της.

Λίγο πριν διακόψει τον τελικό το Champion League, είχε σχεδόν 400.000 followers και μέσα στα πρώτα λεπτά από το περιστατικό, τους διπλασίασε. Για τις επόμενες ώρες ο αριθμός αυξάνονταν κατά μερικές χιλιάδες το λεπτό και τελικά σήμερα είχε φτάσει να πλησιάζει τους 2,5 εκατ. followers. Επίσης η Kinsey Wolanski έγινε το Νο1 τρεντ στο Twitter ξεπερνώντας σε σχόλια και τον ίδιο τον τελικό ενώ η Google την δίνει πλέον μέσα στις κορυφαίες αναζητήσεις της ημέρας

Όμως εδώ και λίγη ώρα η σελίδα της εξαφανίστηκε από το Instagram χωρίς ακόμη να είναι γνωστό τι συνέβη καθώς εμφανίζεται το γνωστό μήνυμα που αναφέρει πως μάλλον έχει αφαιρεθεί. Αυτό συνέβη λίγα μόλις λεπτά αφότου η Kinsey Wolanski ευχαρίστησε με ένα βίντεο τους νέους της φανς. Δήλωσε πως η στιγμή, την γέμισε αδρεναλίνη και πως είχε σκοπό να κληρώσει 1000 αφίσες με την υπογραφή της σε θαυμαστές της.

H διαφήμιση για τον ιστοσελίδα του Vitaly ήταν τεράστια καθώς χάρη στη σύντροφό του εκατομμύρια θεατές έμαθαν για τη νέα του δουλειά από το λογότυπο στο μαγιό της. Ένας ειδικός αναλυτής εκτιμά πως η αξία της διαφήμισης είναι σχεδόν 4 εκατομμύρια! Αυτό θα ήταν το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει ο Vitaly για να φτάσει σε τόσο μεγάλο κοινό. Τελικά το έκανε αγοράζοντας δύο μόνο εισιτήρια για τον τελικό.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU