Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Demna Gvasalia, δημιουργικός διευθυντής του Balenciaga και επικεφαλής σχεδιαστής της φίρμας Vetements εμπνέεται από εμβληματικά στοιχεία της ποπ κουλτούρας.

Στο πρόσφατο παρελθόν μάλιστα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με αγωγές για κάποιες από τις «αναφορές» του.

Αυτή τη φορά όμως δεν έχει να κάνει με το νόμο αλλά με την χήρα του Κερτ Κομπέιν, Κόρτνεϊ Λαβ η οποία αντέδρασε έντονα όταν είδε ένα t-shirt από την κολεξιόν της Vetements για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2019.

Πρόκειται για το ίδιο σχεδόν (με μια ελαφρά παραλλαγή) σλόγκαν με το λευκό t-shirt που φορούσε ο Κερτ Κομπέιν στο εξώφυλλο του Rolling Stone το 1992 και έγραφε "corporate magazines still suck".

Η αντιγραφή είναι εξόφθαλμη – σε συνδυασμό μάλιστα με τη ζακέτα που είναι επίσης ολόιδια με αυτή που συχνά εμφανιζόταν ο αδικοχαμένος ηγέτης των Nirvana - παρότι στη νέα εκδοχή έχει προστεθεί η φράση "a lot!'΄μαζί με το αναρχικό Α.

Η Κόρτνεϊ Λαβ κατέθεσε την έντονη αντίθεση της πριν από λίγες μέρες στην ανάρτηση του Instagram όπου παρουσιάστηκε το ρούχο γράφοντας: "You guys WHAT the FUCK? Γιατί με βάζετε σ΄ αυτή τη θέση;". Σύντομα η ανάρτηση είχε κατακλειστεί από πλήθος επιθετικών σχόλιων εκ μέρους οπαδών των Nirvana.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μόδα σχέδια και λογότυπα συνδεδεμένα με το συγκρότημα. Πέρσι, τα δύο εναπομείναντα μέλη των Nirvana είχαν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να μηνύσουν τον Marc Jacobs για τη χρήση του «μεθυσμένου smiley» που χρησιμοποιούσε ως έμβλημα το γκρουπ.