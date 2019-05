Η Βασίλισσα Ελισάβετ κάνει αρκετά πάρτι στον κήπο κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι καλεσμένοι της είναι ντυμένοι με φανταχτερά ρούχα και καταναλώνουν τσάι, σάντουιτς και κέικ.

Σήμερα περίπου 8.000 εκλεκτοί, απόλαυσαν τη φιλοξενία στον ηλιόλουστο κήπο του Μπάκιγχαμ.

Η Κέιτ Μίντλετον, με ροζ σύνολο και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν εκεί και συνομιλούσαν συνεχώς με την βασιλική αριστοκρατία και τους καλεσμένους. Το ροζ φόρεμα το οποίο απέσπασε θερμές κριτικές ως ένδυμα ταιριαστό με την περίσταση, έφερε την υπογραφή του οίκου Alexander McQueen, ενώ το εντυπωσιακό ογκώδες καπέλο ήταν της Juliette Botterill.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ συνόδευαν τη βασίλισσα όσο αντάλλαζε χειραψίες στον κήπο και συναντήθηκαν με ανθρώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

The Duke and Duchess of Cambridge accompanied The Queen at today’s Garden Party and met people from around the UK. pic.twitter.com/YYfGGxkehZ