Η παρένθετη μητέρα που είχε αναλάβει να φέρει στον κόσμο το μωρό της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ γέννησε.

Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο το διάσημο ζευγάρι αναφέροντας πως το μωρό είναι αγόρι, γεννήθηκε την Παρασκευή 10 Μαΐου και είναι το τέταρτο παιδί τους. «Έφτασε και είναι υπέροχος», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στο Twiter. H ριάλιτι σταρ πρόσθεσε πως το μωρό είναι σαν δίδυμο αδελφάκι της κόρης της Σικάγο.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨