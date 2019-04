Ένας στίχος στο νέο τραγούδι της Αριάνα Γκράντε έπεισε τους φανς της πως με αυτόν τον τρόπο έκανε coming out ως bisexual και μετά τα εκατοντάδες σχόλια η τραγουδίστρια αποφάσισε να απαντήσει.

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Monopoly» της Αριάνα Γκράντε μαζί με την μουσικοσυνθέτρια και κολλητή της φίλη, Βικτόρια Μονέτ, οι θαυμαστές της άρχισαν να αναλύουν τους στίχους και ένας συγκεκριμένος άναψε φωτιές στα σενάρια πως η ίδια έκανε coming out ως bisexual. «Αγαπώ γυναίκες και άντρες», ακούγεται στην αρχή του τραγουδιού.

Οι θαυμαστές της άρχισαν να σχολιάζουν μαζικά τον στίχο στα social media, γράφοντας πράγματα όπως «Παιδιά, έχω μπερδευτεί. Μπορεί κάποιος να μου πει αν η Αριάνα Γκράντε είναι bi ή όχι;» και «Άρα η Αριάνα Γκράντε μάλλον είναι bi; Άλλη μια νίκη για τους γκέι».

GUYS PLEASE IM SO CONFUSED! CAN SOMEONE TELL ME IF ARIANA GRANDE IS BI OR NO? PLS SOMEONE RETWEET AND SAY YES OR NO BC IM SO CONFUSED! — mari (@momentsgrandee) 2 Απριλίου 2019

SO ARIANA GRANDE IS POSSIBLY BI?? ANOTHER WIN FOR THE GAYS pic.twitter.com/mUJ8kZYjDW — bryan! (@bryanvilIa) 1 Απριλίου 2019

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Βικτόρια Μονέτ, που έχει μιλήσει ξανά στο παρελθόν ανοιχτά για την σεξουαλικότητά της. Συγκεκριμένα απάντησε σε ένα σχόλιο στο Instagram ενός χρήστη που αναρωτιόταν αν η Αριάνα Γκράντε είναι bisexual. «Είπε αυτό που είπε», απάντησε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην τραγουδίστρια.

Η Ariana Grande με την κολλητή της φίλη, Victoria Monet.

Η απάντηση, όπως ήταν φυσικό, φούντωσε ακόμη περισσότερο τα σενάρια μέχρι που η Αριάνα Γκράντε αποφάσισε να πάρει η ίδια θέση επί του θέματος, σχολιάζοντας πως δεν σκοπεύει να βάλει ταμπέλα στον εαυτό της.

«Δε πρόκειται να βάλω ταμπέλα στον εαυτό μου. Δεν το έκανα παλιότερα και εξακολουθώ να μην νιώθω ούτε τώρα την ανάγκη...και αυτό είναι εντάξει», έγραψε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια πάτησε like σε μια σειρά από tweets θαυμαστών που ανέφεραν πως η σεξουαλικότητα είναι κάτι ρευστό πως δεν θα έπρεπε να νιώθει αναγκασμένη να κάνει coming out.

but fr psa ariana can do whatever tf she wants and as long as she’s happy that’s all that matters. sexuality is fluid in this house — k. (@yerioutsold) 2 Απριλίου 2019