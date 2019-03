Ο δημοφιλής ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη ζωγραφική, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ένα έργο τέχνης που ανέβασε και στο Twitter.

«Αθώοι άνθρωποι τώρα σφαγιάζονται. Οικογένειες διαλύονται και ζωές παιδιών καταστρέφονται. Όλα στο όνομά του», γράφει μεταξύ άλλων ο καλλιτέχνης στην ανάρτησή του, με τον πίνακα να απεικονίζει τον Τραμπ ως φλεγόμενο κομήτη που πλησιάζει απειλητικά τη Γη.

Στο κούτελο του Τραμπ - κομήτη, π Κάρεϊ έχει χαράξει μία σβάστικα.

Innocent people are now being slaughtered, families ruined and childrens’ lives destroyed. All in his name. If the Craven Republican Senate allows this vile miscreant to continue encouraging devisiveness, the “Trump Presidency” will become an EXTINCTION LEVEL EVENT. pic.twitter.com/RW4cHF0WDq