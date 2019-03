Πέθανε σήμερα σε ηλικία 52 ετών ο Λουκ Πέρι, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το ρόλο του Ντίλαν στη σειρά «Μπέβερλι Χιλς».

Ο Λουκ Πέρι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ, πέθανε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείοSt. Joseph's Hospital του Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, όπου νοσηλευόταν.

Εκπρόσωποί του είχαν πει πως οι γιατροί έθεσαν τον ηθοποιό σε καταστολή σε μια προσπάθεια να δώσουν στον εγκέφαλό του την ευκαιρία να αναρρώσει από το επεισόδιο αλλά, όπως φαίνεται, η ζημιά ήταν ανεπανόρθωτη.

Πριν από λίγες ώρες, ο ατζέντης του Λουκ Πέρι είχε μάλιστα κάνει μια σύντομη ενημέρωση για την κατάστασή του και είχε πει πως νοσηλευόταν χωρίς όμως να δίνει στοιχεία για το πόσο κρίσιμη ήταν η κατάστασή του.

Τα social media έχουν γεμίσει μηνύματα θλίψης για την απώλεια του ηθοποιού ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και στην Ελλάδα από την προβολή του σίριαλ με τίτλο «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» που προβλήθηκε τη δεκαετία του '90 από το Mega.

Ο Λουκ Πέρι, 52 ετών, έγινε γνωστός στο Χόλιγουντ μέσα από τη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», ενώ αυτήν την περίοδο υποδυόταν τον Φρεντ Άντριους στη σειρά «Riverdale» του Netflix. Επίσης παίζει έναν ρόλο στην επερχόμενη ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ.

Η είδηση για το εγκεφαλικό είχε γίνει γνωστή λίγες ώρες αφότου το Fox είχε ανακοινώσει το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου γυρισμάτων για το «Beverly Hills, 90210.

Στο «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» υποδύθηκε τον Ντίλαν για δέκα σεζόν και αργότερα έπαιξε επίσης σε σειρές όπως τα «Another World», «Oz», «Jeremiah», «Windfall», «John from Cincinnati» και «Body of Proof». Επίσης είχε δανείσει την φωνή του σε πολλά κινούμενα σχέδια όπως τα «Biker Mice from Mars», «Mortal Kombat: Defenders of the Realm», «The Legend of Calamity Jane», «The Incredible Hulk», «Pepper Ann» και πολλά ακόμη.

Ο Λουκ Πέρι είχε δυο παιδιά και υπήρξε παντρεμένος με την Ρέιτσελ Σαρπ από το 1993 μέχρι το 2003.