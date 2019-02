Ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ αποδέχθηκε έναν μικρό ρόλο σε μια ταινία ανεξάρτητης παραγωγής, που αντιμετωπίζει προβλήματα χρηματοδότησης, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τους παραγωγούς.

Υπό τις οδηγίες του ηθοποιού και σκηνοθέτη Άσκε Μπανγκ, ο οποίος προτάθηκε το 2017 για βραβείο Όσκαρ για μια ταινία μικρού μήκους, τα γυρίσματα ξεκινούν τον Μάρτιο και η παραγωγή απηύθυνε έκκληση μέσω της συμμετοχικής πλατφόρμας χρηματοδότησης Kickstarter για να καταφέρει να καλύψει τα έξοδα.

Στο «Welcome To The Moon», ο Λαρς φον Τρίερ, ο οποίος είχε σοκάρει τις Κάννες τον περασμένο χρόνο με το «The House that Jack Built», μια ταινία για έναν κατά συρροή δολοφόνο με πολλές σκηνές βίας, θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση μπροστά από τις κάμερες, διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

«Εξ όσων γνωρίζω, ο φον Τρίερ θα κάθεται σκυθρωπός σε μια γωνία. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Κι εγώ, θα πρέπει να είμαι ένας ανέμελος παραγωγός με ένα πελώριο εγώ. Πιστεύω ότι κι αυτός είναι ένας ρόλος που εγώ μπορώ να παίξω» επισήμανε στο δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau ο παραγωγός του Λαρς φον Τρίερ, ο Πίτερ Άαλμπεκ, που συμμετέχει επίσης στο όλο σχέδιο.

Με την ταινία αυτή, ο 30χρονος Άσκε Μπανγκ στοχεύει στο να αναμείξει το δράμα με την κωμωδία και το θρίλερ, με επίκεντρο την ιστορία μιας φιλίας μεταξύ ενός σκηνοθέτη και ενός αποτυχημένου ηθοποιού.

