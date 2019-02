Ο Άντι Κόεν έγινε πατέρας και γνωστοποίησε τα χαρμόσυνα νέα με μια φωτογραφία στο Instagram.

Ο διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής πόσταρε το βράδυ μια εικόνα όπου κρατάει τον γιο του, Μπέντζαμιν Άλεν Κόεν, που γεννήθηκε χθες μέσω παρένθετης μητέρας.

«Το όνομά του το πήρε από τον παππού μου, Μπεν Άλεν. Είμαι ερωτευμένος. Και άφωνος. Και αιώνια ευγνώμων στην υπέροχη παρένθετη μητέρα του. Και είμαι μπαμπάς. Ουάου!».

Ο Κόεν είχε ανακοινώσει ότι περιμένει το πρώτο του παιδί τον Δεκέμβριο.

«Η οικογένεια σημαίνει τα πάντα για μένα και το να κάνω μια δική μου είναι κάτι που ήθελα για όλη μου τη ζωή» είχε δηλώσει τότε.

«Παρόλο που μου πήρε περισσότερο από ό,τι συνήθως για να το καταφέρω, δεν μπορώ να περιμένω γι'αυτό που προβλέπεται να είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής μου».

Ο 50χρονος βραβευμένος με Emmy παρουσιαστής είναι γνωστός από δημοφιλή τηλεοπτικά σόου όπως τα Watch What Happens Live with Andy Cohen, Andy Cohen Live και Love Connection.

Είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι παρουσιαστής στη βραδινή ζώνη των τοκ σόου της αμερικανικής τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από BBC