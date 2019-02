Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε σήμερα τον μεγαλύτερο στον κόσμο καταυλισμό προσφύγων στο Μπαγκλαντές, που φιλοξενεί σχεδόν 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους Ροχίνγκια.

Η επίσκεψη αποτελεί μια προσπάθεια επαναφοράς στην επικαιρότητα των δεινών που βιώνουν οι Ροχίνγκια, ενόψει της έκκλησης για χρηματοδότηση που θα απευθύνουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τους Πρόσφυγες, η διάσημη ηθοποιός, που είναι ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, θα περάσει τρεις ημέρες στην περιοχή, όπου θα επισκεφθεί τους καταυλισμούς προκειμένου να «αξιολογήσει» τις ανάγκες των Ροχίνγκια και τις προκλήσεις που το Μπανγκλαντές αντιμετωπίζει ως χώρα υποδοχής.

Η 43χρονη Τζολί θα συναντηθεί, επίσης, με την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, που κέρδισε τους επαίνους της διεθνούς κοινότητας καθώς δεν προχώρησε σε αναγκαστικούς επαναπατρισμούς των προσφύγων, και με τον υπουργό Εξωτερικών Ακ Άμπντουλ Μόμεν.

#AngelinaJolie visiting #Rohingya camps in Teknaf#UNHCR special envoy and US film star Angelina Jolie has been visiting Rohingya refugee camps in Teknaf upazila of Cox's Bazar.

