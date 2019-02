Ο Terry Hall, τραγουδιστής των The Specials, δήλωσε πως είχε απαχθεί από κύκλωμα παιδόφιλων στην Γαλλία, όταν ήταν 12 ετών.

Ο 59χρονος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε στην εκπομπή του Richard Herring πως έπασχε από κατάθλιψη μετά το συμβάν το οποίο ήταν ο λόγος που εγκατέλειψε το σχολείο στα 14 του. «Ξαφνικά ένιωσα ότι δεν είμαι υποχρεωμένος πια να κάνω τίποτα και τότε άρχισα να μην ακούω κανέναν».

Έκανε διάφορες δουλειές, ανάμεσά τους και σε οικοδομές, μέχρι που έγινε μέλος μιας πανκ μπάντας που λεγόταν Squad.

Επηρεασμένος από τους The Clash και τους The Sex Pistols σχημάτισε το 1977 τους The Coventry Automatics, οι οποίοι, αργότερα, μετεξελίχθηκαν στους The Specials.

Στη συνέχεια έφτιαξε τους Fun Boy Three.

Παρά την επιτυχία του δήλωσε πως το τραυματικό συμβάν έχει σημαδέψει τη ζωή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Hall μίλησε για την απαγωγή του, στην πραγματικότητα αναφέρεται σε αυτήν στο κομμάτι Well Fancy That που έγραψε με τους Fan Boy Three.

«Είναι σχετικά εύκολο για εμένα να ξεχνάω και να συγχωρώ», ανέφερε ο τραγουδιστής που κυκλοφόρησε την Παρασκευή τον δίσκο Encore with the Specials, 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του θρυλικού σινγκλ Ghost Town.

Παράλληλα ανέφερε πως παρά το τραύμα έμαθε πράγματα για την ζωή. «Είναι ατυχές αυτό που μου συνέβη αλλά δεν μπορείς να το αφήσεις να σου καταστρέψει την ζωή, δεν είναι καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πάσχω από από μανιοκατάθλιψη και απέφευγα όλα τα φάρμακα για μεγάλο διάστημα ώσπου δέκα χρόνια πριν ξεκίνησα να παίρνω λίθιο και άλλα φάρμακα και εξακολουθώ να τα παίρνω. Και αυτό βοηθάει».

Με πληροφορίες από BBC