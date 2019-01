Ο Τζάστιν Μπίμπερ κυκλοφόρησε νέα σειρά ρούχων αλλά οι θαυμαστές του παρατήρησαν πως τα κομμάτια θυμίζουν εκείνα ενός άλλου διάσημου.

Η «Drew House», όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει καθημερινά ρούχα όπως φούτερ με κουκούλα ή χωρίς, T-shirt και διάφορα κομμάτια από κοτλέ. Τα μπλουζάκια έχουν πάνω το logo του brand με το χαμογελαστό προσωπάκι και την λέξη Drew.

Το πρώτο κομμάτι της σειράς που κυκλοφόρησε ήταν ένα ζευγάρι παντόφλες ξενοδοχείου που κοστίζει 5 δολάρια, με τις τιμές να ξεκινούν από 48 δολάρια και να φτάνουν μέχρι τα 148 δολάρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. open house link in bio Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drew House (@drewhouse) στις 29 Ιαν, 2019 στις 12:15 μμ PST

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. ethically made in LA. see you again soon Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drew House (@drewhouse) στις 30 Ιαν, 2019 στις 10:11 πμ PST

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. 🛒 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drew House (@drewhouse) στις 29 Ιαν, 2019 στις 4:12 μμ PST





Ωστόσο πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν αρνητικά τον γνωστό τραγουδιστή, κατηγορώντας τον για αντιγραφή, καθώς παρατήρησαν πως τα ρούχα μοιάζουν πολύ με την σειρά YEEZY του Κάνιε Γουέστ- ειδικά την τρίτη σεζόν της.

Όπως και τα YEEZY, τα κομμάτια της Drew House έχουν επίσης μια μινιμαλιστική αισθητική με ουδέτερα χρώματα.

Kanye is that you? — mariahnaut (@fillorianking) 30 Ιανουαρίου 2019

what kind of Walmart yeezy nonsense was that?? — oh imma do that anyway cause thats how i am (@hisIatingirI) 30 Ιανουαρίου 2019

Justin Bieber launches his own fashion line called Drew House, which looks suspiciously similar to Kanye West’s Yeezy line. pic.twitter.com/nKFxAmoYdM — Mike Sington (@MikeSington) 30 Ιανουαρίου 2019

This is like Kanye’s line minus the holes — 𝔻𝕦𝕞𝕡𝕤𝕥𝕖𝕣 𝔹𝕒𝕓𝕪 ™️ (@makeupby_joslyn) 30 Ιανουαρίου 2019

Drew House clothing line is uglier than the Yeezy collection and that’s saying something — drake called me threatening me (@deckellarke) 29 Ιανουαρίου 2019