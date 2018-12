Κυκλοφόρησε χθες το πρώτο τρέιλερ για το νέο ριάλιτι της Λίντσεϊ Λόχαν, που έχει γυριστεί στη Μύκονο και πρωταγωνιστεί η ίδια.

Το MTV ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενo «Lindsay Lohan's Beach Club», θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιανουαρίου .

Το σόου θα ακολουθεί την 32χρονη ηθοποιό στις δραστηριότητές της στη Μύκονο και όσα κάνει προκειμένου να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στη Μύκονο, με την ίδια να εξηγεί γιατί αποφάσισε να δημιουργήσει την «αυτοκρατορία» Lohan Beach House.

«Έχω περάσει τόσα πολλά στο παρελθόν. Ο κόσμος πάντα μου δημιουργούσε πρόβλημα όταν πήγαινα σε κλαμπ. Οπότε γιατί να μην ανοίξω απλώς το δικό μου; Αφεντικό- σκύλα. Καλωσήρθατε στο σπίτι μου στη Μύκονο», λέει η Λόχαν στο βίντεο, απευθυνόμενη στην ομάδα των VIP hosts, την οποία επέλεξε προσωπικά. «Για να δουλέψετε για μένα, πρέπει να είστε οι καλύτεροι», συνεχίζει.

Σύμφωνα με το MTV, στη διάρκεια των εκπομπών, τα συγκεκριμένα άτομα «θα κάνουν ό,τι χρειαστεί» για να εντυπωσιάσουν την Λόχαν, αλλά όταν «τα όρια ανάμεσα στον έρωτα, τη φιλία και την δουλειά θολώσουν», τα πράγματα θα γίνουν πιο περίπλοκα.

«Το να έχεις να ηρεμήσεις τους άλλους όταν εσύ είσαι στρεσαρισμένος, έτσι ήμουν εγώ στο παρελθόν. Το σκέφτομαι τώρα και λέω, "Θεέ μου, όντως συμπεριφερόμουν έτσι πριν δέκα χρόνια;". Θέλω να βεβαιωθώ πως αυτά τα παιδιά θα είναι υπεύθυνα για τον εαυτό τους», λέει η 32χρονη ηθοποιός.

Δείτε το trailer:

This is how you run a club in Mykonos! 😉 #LindsayLohansBeachClub premieres Tuesday, January 8th at 8/7c only on @MTV! 💋 pic.twitter.com/XmRQ66hxep