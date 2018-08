O πρώην ηθοποιός της Disney Garrett Clayton έκανε come out ως ομοφυλόφιλος και αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μακρόχρονη σχέση.

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη σειρά ταινιών του Disney Channel Teen Beach μίλησε για την προσωπική του ζωή μέσω ενός Instagram post, εξηγώντας γιατί ήθελε να λάβει μέρος στη νέα του ταινία με τίτλο Reach.

Στην ταινία υποδύεται τον Steven, έναν ακοινώνητο geek που σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Όταν όμως γνωρίζει τον Clarence (τον οποίο ενσαρκώνει ο Johnny James Fiore του Melissa & Joey), αρχίζει να ξεπερνά τις αυτοκτονικές του τάσεις.

Έχω προσωπικά αντιμετωπίσει το θέμα της αυτοκτονίας μέσα στην οικογένειά μου, έντονο bullying στο λύκειο και, πάνω απ' όλα, τόσο εγώ όσο και ο άντρας με τον οποίο είμαι σε σχέση εδώ και πολύ καιρό έχουμε βιώσει περιστατικά πυροβολισμών στα σχολικά συγκροτήματα των πόλεων καταγωγής μας και έχουμε γίνει μάρτυρες του πόνου που ακολουθεί στις τοπικές κοινότητες, μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά.

Το μήνυμα του Clayton στο Instagram:

«Με την επικείμενη κυκλοφορία της νέας μου ταινίας, σκέφτηκα ότι είναι σημαντικό να εξηγήσω γιατί ανέλαβα κατ' αρχάς αυτό το πρότζεκτ. Το Reach ασχολείται με κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα που με έχουν επηρεάσει προσωπικά, όπως και τις ζωές πολλών από εμάς. Προτιμώ να μοιράζομαι εδώ στο Instagram πράγματα που είναι σημαντικά για μένα, παρά σε κάποιο τυχαίο περιοδικό ή διαδικτυακό άρθρο, γιατί εσείς είστε αυτοί που με ακολουθείτε στο επαγγελματικό και προσωπικό ταξίδι της ζωής μου.

»Όταν διάβασα το σενάριο του Reach, ήξερα αμέσως ότι ήταν μια ταινία στην οποία έπρεπε να συμμετάσχω. Έχω προσωπικά αντιμετωπίσει το θέμα της αυτοκτονίας μέσα στην οικογένειά μου, έντονο bullying στο λύκειο και, πάνω απ' όλα, τόσο εγώ όσο και ο άντρας με τον οποίο είμαι σε σχέση εδώ και πολύ καιρό (ο @hrhblakeknight) έχουμε βιώσει περιστατικά πυροβολισμών στα σχολικά συγκροτήματα των πόλεων καταγωγής μας και έχουμε γίνει μάρτυρες του πόνου που ακολουθεί στις τοπικές κοινότητες, μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά.

»Αυτά τα θέματα, που δεν είναι εύκολο να τα συζητάς, είναι πάντα στην καρδιά μου και γνωρίζοντας πόσο σοβαρά είναι, ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Η ταινία είναι η προοπτική ανθρώπων που νοιάζονται βαθιά γι' αυτά τα ζητήματα και αν η θέασή της βοηθήσει έστω και έναν, τότε άξιζαν όλα».

O Clayton εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Instagram του συντρόφου του, του σεναριογράφου Blake Knight, τον Ιανουάριο του 2016, όμως δεν είναι γνωστό αν διατηρούσαν σχέση από τότε.

Ο ηθοποιός έχει ήδη φαν μέσα στην LGBT+ κοινότητα, κυρίως από την γκεστ εμφάνισή του στη σειρά The Fosters που περιγράφει τη ζωή ενός ζευγαριού λεσβιών, μαζί με τα βιολογικά και υιοθετημένα παιδιά τους.

Πιο πρόσφατα, συμμετείχε στην ταινία King Cobra για τη βιομηχανία του γκέι πορνό, μαζί με τον Τζέιμς Φράνκο και τον Κρίστιαν Σλέιτερ, όπου υποδύθηκε τον πορνοστάρ Brent Corrigan, ενώ παλιότερες συμμετοχές του σε ταινίες περιλαμβάνουν τα θρίλερ Don't Hang Up και Welcome to Willits, καθώς και την τηλεταινία Hairspray Live!.

Οι επόμενες κινηματογραφικές του εμφανίσεις, μετά το Reach, θα είναι στο θρίλερ Between Worlds με τον Νίκολας Κέιτζ και το δράμα Peel με τον Εμίλ Χιρς.

Με πληροφορίες από Pink News