Ο Μέριλιν Μάνσον αναγκάστηκε να τερματίσει νωρίτερα την συναυλία του στο Χιούστον του Τέξας, το βράδυ του Σαββάτου, αφού κατέρρευσε στη σκηνή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φωτογράφοι στο Pavilion Woodlands είχαν συνοδευτεί εκτός της σκηνής πριν από τη συναυλία, καθώς ο Mάνσον αισθάνονταν πολύ άρρωστος και δεν ήθελε να τραβηχτεί η φωτογραφία του.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με καθυστέρηση στην σκηνή και ήταν στάσιμος την περισσότερη ώρα ενώ σε βίντεο φαίνεται να τρέμει. Σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται να παραπονιέται για δηλητηρίαση μιλώντας στο κοινό.

Αργότερα κατέρρευσε πάνω σε μια οθόνη έχοντας μόλις ολοκληρώσει την ερμηνεία του «Sweet Dreams».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάνσον δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει συναυλία του. Τον περασμένο τον Οκτώβριο, νοσηλεύτηκε καθώς έπεσε πάνω του ένα σκηνικό κατά τη διάρκεια ενός σόου στη Νέα Υόρκη. Μετά το περιστατικό, αναγκάστηκε να ακυρώσει πολλές ημερομηνίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Από τότε επέστρεψε για την τρέχουσα περιοδεία του «Twins of Evil: The Second Coming».

Μετά το τωρινό συμβάν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την υγεία του.