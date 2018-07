Ο Έλβις Κοστέλο ακύρωσε σήμερα τις υπόλοιπες συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας του για να αναρρώσει από την επέμβαση αφαίρεσης ενός «άκρως επιθετικού όγκου».

Αν και ο διάσημος τραγουδιστής και στιχουργός υποβλήθηκε σε εγχείριση τον Μάιο, αποφάσισε να προχωρήσει κανονικά με την περιοδεία του και να δώσει τις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο.

«Το πνεύμα υπήρξε παραπάνω από πρόθυμο», εξηγεί σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. «Ωστόσο πρέπει τώρα να αποδεχθώ πως θα μου πάρει περισσότερο χρόνο, από όσο ευχόμουν, το να ανακτήσω πλήρως τις δυνάμεις μου», προσθέτει.

Elvis Costello has been forced to cancel the remaining 6 dates of his current European tour on medical grounds. His doctor has strongly advised him to take a break from his current tour itinerary and rest. Please click here for more information - https://t.co/tEqHUo5l5o