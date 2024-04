Το πάρτι της χρονιάς για τα 50 χρόνια της Βικτόρια Μπέκαμ είχε Χόλιγουντ και επανένωση των Spice Girls

Η Βικτόρια Μπέκαμ, η Βρετανή σχεδιάστρια και πρώην μέλος του εμβληματικού ποπ συγκροτήματος Spice Girls έκλεισε τα 50 την Τετάρτη και είχε δίπλα της όλη την οικογένειά της, αλλά και το μισό Χόλιγουντ. Η μεγαλύτερη έκπληξη, στο πάρτι της χρονιάς ήταν η επανένωση των Spice Girls, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος διατηρούν μέχρι και σήμερα πολύ καλές σχέσεις.

Φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλά διάσημα πρόσωπα, εκτός από την οικογένεια της Βικτόρια Μπέκαμ και τους στενούς της φίλους, να βρίσκονται εκεί για να ευχηθούν στη διάσημη σχεδιάστρια.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σίγουρα ενθουσίασε τους φαν καθώς απαθανάτισε μια σπάνια στιγμή όλων των Spice Girls να παρουσιάζουν το εμβληματικό τους κομμάτι στη μεγάλη γιορτή των 50 χρόνων της Βικτόρια.

Όσο αφορά το λαμπερό πάρτι - σύμφωνα με την Daily Mail - έλαβε χώρα στο ιδιωτικό κλαμπ Swanky Mayfair Oswald's όπου φιλοξενήθηκαν οι 100 καλεσμένοι της οι οποίοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι φίλες της και μέλη των Spice Girls, ο Τομ Κρουζ, η Eva Longoria, ο Gordon Ramsay, ο Guy Ritchie, ο Jason Statham κ.α.

🚨 ALL FIVE SPICE GIRLS ARE IN ATTENDANCE FOR VICTORIA BECKHAM’S 50TH BIRTHDAY! 🚨 pic.twitter.com/jsNFfbS2iE