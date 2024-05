Ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει στον Σέρλοκ Χόλμς- Νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Χίρο Φάινς Τίφιν

Ο Γκάι Ρίτσι ετοιμάζει νέα σειρά για τον νεαρό Σέρλοκ Χόλμς με πρωταγωνιστή τον Βρετανό Χίρο Φάινς Τίφιν.

Mια σειρά βασισμένη στα μυθιστορήματα του Βρετανού συγγραφέα Άντριου Λέιν «Young Sherlock Holmes» βρίσκεται στα σκαριά από το Amazon Prime Video. Ο Γκάι Ρίτσι θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της σειράς οκτώ επεισοδίων.

Η σειρά θα είναι μία ακόμη συνεργασία του με τον πρωταγωνιστή μετά τη μεγάλου μήκους ταινία «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Απρίλιο.

Είναι επίσης το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του Σέρλοκ Χολμ για τον Ρίτσι, καθώς στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες για τον θρυλικό ντετέκτιβ με πρωταγωνιστές, τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο ομώνυμο ρόλο, τον Τζουντ Λο ως Dr. Watson και την Ρέιτσελ Μακ'Ανταμς στο ρόλο της Irene Adler. Σύμφωνα με το Variety, ο Μάθιου Πάρκχιλ θα είναι ο σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς.

«Στο 'Young Sherlock' θα δούμε μια συναρπαστική νέα εκδοχή του ντετέκτιβ που όλοι νομίζουν ότι γνωρίζουν με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχαν φανταστεί» δήλωσε ο βραβευμένος σκηνοθέτης. «Θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον αινιγματικό χαρακτήρα, θα μάθουμε τι τον κάνει να λειτουργεί και πώς έγινε η ιδιοφυΐα που όλοι αγαπάμε», πρόσθεσε.

Η τελευταία σειρά του Γκάι Ρίτσι ήταν το «Gentlemen». Με πρωταγωνιστές τον Theo James και Ray Winstone, η σειρά του Γκάι Ρίτσι ανέβηκε στο Netflix νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Η οκτώ σειρά επεισοδίων του Βρετανού σκηνοθέτη ήταν η τηλεοπτική μεταφορά της ομώνυμης ταινίας του από το 2020.

A Young Sherlock Holmes series starring Hero Fiennes Tiffin is in the works at Amazon.



Guy Ritchie is set to direct.



(Via: @Variety) pic.twitter.com/MMNyQI0nsC