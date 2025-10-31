Νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του Αχιλλέα Μπέου με ομοτρανσφοβικές δηλώσεις

Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκος Χατζηνικολάου εμφανίστηκε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, όπου αντί για δημόσια απολογία για τις προηγούμενες εξόφθαλμα ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις του, επανέλαβε και ενίσχυσε τον λόγο του.

Μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε παλιά τηλεοπτική ατάκα λέγοντας: «“Αδελφή, προϊστάμενη, ρε π@στ@@α είναι”», προκειμένου να «υποστηρίξει» τις απόψεις του, προκαλώντας τον παρουσιαστή να επισημάνει πως «αυτός είναι ομοφοβικός λόγος».



Ο κ. Μπέος επέμεινε ότι «το να εκφράζομαι ελεύθερα δεν είναι ομοφοβικό», βάζοντας στον δημόσιο διάλογο ακόμη και χειρότερες θέσεις: «Εγώ μεγάλωσα να κατουράω όρθιος και οι γυναίκες καθιστές», είπε, ενώ διατύπωσε και τρανσφοβικές προσβολές κατά των non-binary ταυτοτήτων.



Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης επιβεβαίωσε ρατσιστικές αντιλήψεις, όταν μιλώντας για τον ποδοσφαιριστή Ανδρέας Τετέι, ομολόγησε: «Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που δεν είστε ρατσιστές έχετε κάνει ό,τι εγώ. Σε μικρή ηλικία, έχω συνευρεθεί σεξουαλικά και με μαύρες…»



Ο πρόεδρος του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολίασε τα συμφραζόμενα με ανάρτηση στο X, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία προχωρά» και πως η «τοξικότητα της ακροδεξιάς» παραμένει βαθιά ριζωμένη.



«Η αγάπη δεν χρειάζεται άδεια. Και όσο υπάρχουν φωνές που προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, εμείς λέμε: Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.»



Ο δήμαρχος Βόλου, με τη δημόσια αυτή εμφάνιση, έστειλε σαφές μήνυμα: οι προκαταλήψεις και οι μισαλλόδοξες ιδεοληψίες δεν αποσύρονται από μόνες τους, χρειάζονται να απομονωθούν.