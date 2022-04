Νέο βιβλίο εξερευνά την queer κοινότητα του «Dungeons & Dragons»

Οι εκδόσεις 404 Ink θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2022 ένα νέο βιβλίο που θα εξερευνά την queer κοινότητα των Dungeons & Dragons.

Το βιβλίο με τον τίτλο «They Came To Slay: The Queer Culture Of DnD» φέρει την υπογραφή του Thom James Carter και πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2022.

Η περιγραφή του βιβλίου λέει πως «Τα queer άτομα έπαιζαν πάντα Dungeons & Dragons, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, η queer μαγεία που ρίχνει τα ζάρια καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

»Το «They Came To Slay» διερευνά πώς το παιχνίδι έγινε τόσο ισχυρός μοχλός για τους queer ανθρώπους ώστε να εξετάσουν, να εξερευνήσουν και να συμβιβαστούν με το ποιοι είναι και πώς θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους σε πραγματικούς και φανταστικούς κόσμους», συνεχίζει.

Το βιβλίο είναι μέρος της σειράς του 404 Ink, 2022 Inklings, μια συλλογή από οκτώ βιβλία περίπου 112 σελίδων.

Άλλα βιβλία της σειράς είναι τα «Now Go: On Grief And Studio Ghibli» του Karl Thomas, «No Dice: Gambling And Risk in Modern Culture» του Nathan Charles και «The Loki Variations: The Man, The Myth, The Mischief» του Karl Johnson.

«Βασικά, πρόκειται για μεγάλες ιδέες σε συμπιεσμένα βιβλία. Ίσως δεν είστε πραγματικά εξοικειωμένοι με αυτά, ίσως θέλετε να μάθετε περισσότερα, αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Η απάντηση είναι από εδώ.» αναφέρει ο εκδοτικός οίκος.

«Εκεί που οι πρώτοι μας τίτλοι έκαναν μόδα την εκπαίδευση, το χιπ χοπ και πολλά περισσότερα, τώρα πάνε ένα βήμα πιο πέρα, και τα βιβλία μας βουτάνε σε οκτώ ακόμη απίστευτα θέματα, από την queer κληρονομιά των Dungeons & Dragons μέχρι τη ριζοσπαστική δυνατότητα της γυναικείας φιλίας και τις ταυτότητες που υιοθετούν οι ενήλικες. Καθένας πλοηγείται σε ένα μεγάλο θέμα, καθοδηγούμενο από την προσωπική οπτική των συγγραφέων».

Με πληροφορίες του NME