Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Janet», του επερχόμενου ντοκιμαντέρ για την Τζάνετ Τζάκσον.

Το ντοκιμαντέρ, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του περασμένου έτους, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 28 Ιανουαρίου μέσω των Lifetime και A&E, σηματοδοτώντας την 40η επέτειο από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της τραγουδίστριας.



«Αυτή είναι η ιστορία μου, όπως την αφηγούμαι εγώ. Όχι μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου», λέει η Τζάκσον. «Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το δέχεστε είτε όχι. Είτε το αγαπάτε ή το μισείτε. Αυτή είμαι εγώ».

Τον Σεπτέμβριο, κυκλοφόρησε ένα πρώτο teaser για το ντοκιμαντέρ. Στο κλιπ εμφανίζονται η Missy Elliott, η Μαράια Κάρεϊ και η Πόλα Αμπντούλ που μιλούν για τον αντίκτυπο και την επιρροή της Τζάκσον στη μουσική.

Υπάρχουν επίσης σύντομα αποσπάσματα του αδερφού της Μάικλ Τζάκσον και του συμπρωταγωνιστή της Τζάνετ Τζάκσον στο Poetic Justice του 1993, Tupac Shakur.

Η Τζάνετ Τζάκσιν ετοιμάζει την παραγωγή του ντοκιμαντέρ πάνω από πέντε χρόνια. Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Ben Hirsch, με τον Ράντι Τζάκσον να έχουν αναλάβει επίσης την παραγωγή.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει αρχειακό υλικό και εξερευνά σημαντικές στιγμές στη ζωή και την καριέρα της Τζάκσον, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του αδελφού του Μάικλ το 2009.

✨Happy New Year! It's the moment we've all been waiting for - night one of #JanetJacksonDoc premieres Friday, January 28th at 8/7c.✨@janetjackson @aetv pic.twitter.com/u8HtKs3edO