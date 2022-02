Το αμερικανικό Bloomberg «κήρυξε» κατά λάθος τον πόλεμο στην Ουκρανία την Παρασκευή για να αναδιπλωθεί με συγγνώμη και αφαίρεση τού άρθρου λίγο αργότερα.



Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο αμερικανικό μέσο δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του θέμα με τίτλο «Η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία».

«Ετοιμάζουμε τίτλους για πολλά σενάρια και δημοσιεύσαμε κατά λάθος ένα από αυτά τα θέματα γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στην ιστοσελίδα μας» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το μέσο, προσθέτοντας: «Λυπούμαστε βαθιά για το λάθος».

