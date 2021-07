Φαίνεται ότι κάποιος από το παρελθόν του Mr. Big επιστρέφει… Η «Νατάσσα» (Μπρίτζετ Μόγιαχαν) -η οποία έπαιξε τη δεύτερη σύζυγο του Mr. Big (Κρις Νορθ) στο Sex and the City, - εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη στα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς τoυ HBO Max “And Just Like That” σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Ακόμα φωτογράφοι εντόπισαν την Μπρίτζετ Μόγιαχαν (Bridget Moynahan), στους δρόμους του Σόχο, φορώντας σανδάλια σε αρχαιοελληνικό στυλ.

Η Μόγιαχαν εντάχθηκε στο καστ του “Sex and the City” κατά τη δεύτερη σεζόν της σειράς το 1999 για ένα χρόνο.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στην 5η Λεωφόρο, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ και στο μουσείο Whitney, με τις τρεις πρωταγωνίστριες να εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους σε κάθε γύρισμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ