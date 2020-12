Ο επόμενος Batman θα είναι ένας μαύρος, και θα ονομάζεται Tim Fox, αποκάλυψε η DC Comics.

Σε σειρά τεσσάρων κόμιξ, τη στολή του σκοτεινού ιππότη θα φορέσει ο Τιμ Φοξ, ένας χαρακτήρας από το «σύμπαν» της σειράς. Τα κόμιξ θα εκδοθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Gotham's future is in his hands 🦇 Tim Fox is the Next Batman — meet him before #DCFutureState here ⏩ https://t.co/GbbqM1esgE pic.twitter.com/yXA5fFoUis