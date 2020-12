Ο Ντέιβιντ Λιντς συμφώνησε με το Netflix για τη νέα σειρά «Wisteria» μετά το μικρού μήκους φιλμ «What did Jack do?», όπου ανακρίνει μία ανθρωπόμορφη μαϊμού.

Τα γυρίσματα της σειράς, σύμφωνα με το Indiewire, θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2021 στα Calvert Studios στο Λος Άντζελες.

Την παραγωγή θα αναλάβει η επί πολλά χρόνια συνεργάτης του, Σαμπρίνα Σάδερλαντ, ενώ ο Ντέιβιντ Λιντς θα υπογράφει το σενάριο και την σκηνοθεσία.

Την περίοδο της καραντίνας, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και παραγωγός πρόβαλε αρχειακό υλικό του στο YouTube ενώ κατά διαστήματα παρουσίαζε επίσης δελτία καιρού.

