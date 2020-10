Η μεγαλύτερη κινηματογραφική αλυσίδα της Βρετανίας σκέφτεται να κλείσει προσωρινά όλους τους χώρους της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, μετά και την αναβολή της τελευταίας ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Η Cineworld, η οποία έχει τις αλυσίδες κινηματογράφου Regal και Picturehouse, σε δήλωσή της την Κυριακή ανέφερε πως «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εξετάζουμε το προσωρινό κλείσιμο των κινηματογράφων μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση. Μόλις ληφθεί μία τελική απόφαση, θα ενημερώσουμε όλο το προσωπικό και τους πελάτες το συντομότερο δυνατό».

Η εταιρεία διαθέτει 127 κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων 26 χώρων Picturehouse και 536 Regal κινηματογράφους στις ΗΠΑ. Απασχολούσε 37.000 άτομα παγκοσμίως πριν από την πανδημία, με 5.500 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κινηματογράφος της στο Δουβλίνο, ο μοναδικός χώρος που διαθέτει η εταιρεία στην Ιρλανδία, έπρεπε να κλείσει στο πλαίσιο αυστηρότερων περιορισμών λόγω Covid-19 πριν από δύο εβδομάδες.

Το Cineworld διαθέτει επίσης 123 κινηματογράφους σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και το Ισραήλ, όπου ελπίζει να διατηρήσει τους χώρους ανοιχτούς καθώς εκεί υπάρχουν πιο ήπια περιοριστικά μέτρα.

Η εταιρεία, ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής κινηματογράφων στον κόσμο, έστειλε επιστολή στον Μπόρις Τζόνσον και τον αρμόδιο υπουργό πολιτισμού, Όλιβερ Ντόντεν, αυτό το Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας τους ότι η βιομηχανία έχει γίνει «μη βιώσιμη».

Τα κινηματογραφικά στούντιο αναβάλλουν τις κυκλοφορίες των blockbuster, επειδή ο αριθμός των θεατών αργεί να ανακάμψει λόγω της πανδημίας. Άλλες κυκλοφορίες που έχουν αναβληθεί για το 2021 είναι το Black Widow της Disney και το West Side Story του Steven Spielberg.

Η Disney έχει αναβάλει όλες τις κυκλοφορίες ταινιών Star Wars και Avatar που έχουν προγραμματιστεί από το 2021 έως το 2027 τουλάχιστον για έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει Avatar 2 το επόμενο έτος και καμία νέα ταινία Star Wars το 2022.

Οι αίθουσες της Cineworld άνοιξαν ξανά τον Ιούλιο μετά το lockdown αλλά οι απώλειες ύψους 1,3 δισ. λιρών το πρώτο εξάμηνο του έτους, δεν θα της άφηνε περιθώρια να αντέξει ένα δεύτερο κλείσιμο.

Προειδοποίησε ό,τι το οικονομικό της μέλλον θα μπορούσε να είναι αμφίβολο, εάν οι αρχές εισήγαγαν περαιτέρω περιορισμούς για την καταπολέμηση του επόμενου κύματος του ιού.

Η Cineworld Action Group, η οποία εκπροσωπεί υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, είπε ότι δεν είχε ζητηθεί η γνώμη του προσωπικού για τα σχέδια της εταιρείας. Είναι κατανοητό ότι η σχετική είδηση για κλείσιμο των αιθουσών, που πρωτοδημοσιεύθηκε στους Sunday Times, διέρρευσε πριν ενημερωθεί το προσωπικό.

The front page of tomorrow’s Times is announcing that Cineworld is planning to close all of its cinemas across the country as soon as this week putting all of our jobs at immediate risk. There has been no consultation with staff whatsoever. pic.twitter.com/16fKxGcNnG